O filme de culto de David Fincher "Clube de Combate", com Brad Pitt e Edward Norton, voltará a ser visto na sua versão original no país, após a onda de indignação entre os cinéfilos com a censura ao final, que foi reeditado.

O regime comunista autoriza a exibição de alguns poucos filmes estrangeiros por ano, e as autoridades da censura não hesitam em suprimir cenas que consideram subversivas.

No caso de "Clube de Combate", porém, o seu final foi totalmente refeito, mais de duas décadas depois da sua estreia mundial em 1999.

No mês passado, os cinéfilos do gigante asiático ficaram surpreeendidos ao descobrir que a versão transmitida na plataforma Tencent Video era a oposta da história inicial.

AVISO DE SPOILER

No filme, o narrador interpretado por Norton mata o seu alter ego imaginário (Pitt) e depois assiste à explosão de vários edifícios, em alusão à destruição do mundo moderno sonhada pelo herói.

FIM DE SPOILER

A primeira versão projetada na China terminava pouco antes, com um ecrã negro e o seguinte texto: "A polícia rapidamente descobriu todo o plano e prendeu todos os criminosos, evitando com sucesso a explosão da bomba".

O texto também dizia que a personagem de Brad Pitt fora internada num "manicómio".

A Tencent não comentou a restauração da versão original.