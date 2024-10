Foi sob enorme expectativa que "Clube de Combate" estreou nos cinemas da América do Norte a 15 de outubro de 1999.

O filme era a adaptação de um livro de Chuck Palahniuk que rapidamente alcançou estatuto de culto, e David Fincher, apesar da desilusão com que foi recebido o seu último filme, "O Jogo" (1997), continuava a ser o realizador de "Seven", e Edward Norton e principalmente Brad Pitt estavam no auge da sua popularidade.

Não obstante, o filme sobre o protagonista interpretado por Norton (cujo nome nunca sabemos, é simplesmente o "Narrador") que lida de forma radical com o seu desencanto com a sociedade de consumo e o estatuto da masculinidade na cultura americana, a "criar adolescentes de 30 anos", nunca chegou verdadeiramente a traduzir nas bilheteiras a ampla discussão, social e cultural, que suscitou na imprensa da época.

De facto, era como se as duas primeiras regras do clube de combate ('Não se fala sobre o clube de combate') tivessem sido seguidas pelo público.

Celebrado como um clássico instantâneo por uma minoria, recheado de frases que entraram para a cultura popular, foram realmente as incríveis vendas de uma fenomenal edição em DVD que começaram a construir o estatuto de clássico de culto que agora, 25 anos mais tarde, muitos lhe reconhecem.

CONHEÇA ALGUMAS CURIOSIDADES SOBRE CLUBE DE COMBATE.