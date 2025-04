Glen Powell e Tom Cruise encontraram-se, respetivamente para apresentar imagens de "The Running Man" e "Missão: Impossível - O Ajuste de Contas Final", durante a CinemaCon, a convenção em Las Vegas que terminou na semana passada onde os estúdios apresentaram as suas novidades para os próximos tempos aos donos dos cinemas.

E Glen Powell vai correr muito no seu filme: o título original não deixa espaço para dúvidas e mesmo em Portugal, onde vai chamar-se "The Running Man: Jogo de Sobrevivência", fica claro que a produção testou os limites físicos de ator.

O filme é uma nova versão de um livro de ficção científica que Stephen King lançou em 1982 sob o pseudónimo Richard Bachman, que já foi adaptado ao cinema com Arnold Schwarzenegger: o resultado em 1987 chamou-se "O Gladiador" em Portugal e foi uma desilusão comercial rara naquela época para a estrela austríaca.

A nova versão é realizada por Edgar Wright, dos filmes de culto "Zombies Party" (2004), "Hot Fuzz" (2007), "Scott Pilgrim Contra o Mundo" (2010) e "Baby Driver - Alta Velocidade" (2017), mas a história central mantém-se: numa América do futuro distópica, um homem desesperado participa num violento 'reality show' televisivo chamado "The Running Man" para conseguir dinheiro para o tratamento da sua filha gravemente doente, onde os concorrentes são perseguidos por equipas de assassinos e ganham cada vez mais dinheiro conforme o tempo que sobrevivem.

O ator diz que a sua primeira chamada quando conseguiu o exigente papel físico foi para Tom Cruise, que se tornou um mentor quando fizeram "Top Gun: Maverick".

"Um tipo que não esconde o seu entusiasmo com o que tudo o que isto significa. A experiência do cinema e trabalhar duro e investir e colocar o seu corpo em risco para entreter o público", destacou o texano de 36 anos à publicação Deadline.

E a primeira chamada teve como tema... "aprender a correr".

"Ele disse: ‘Filma-te a correr o mais depressa possível. Não vais parecer tão bom como achas'. E foi isso que fizemos", recordou.

"E quando se fala com estes treinadores de corrida, [eles dizem] que só há um ator que sabe correr no ecrã. É Tom Cruise.", explicou.

Destacam-se no elenco de "The Running Man" nomes do calibre de Josh Brolin e Colman Domingo, mas a responsabilidade da produção da Paramount Pictures, o mesmo estúdio de "Maverick", recai sobretudo em Powell.

“Quando a câmara trabalha entre ação e corta, temos uma oportunidade de dar tudo o que se tem para que o público fique entusiasmado em todo o mundo, e é uma responsabilidade muito grande. É muito giro. É algo que não encarei de forma ligeira. Portanto, não tenho o plano da seguradora para ser o Tom Cruise. Não estou a tentar ser o Tom Cruise, mas direi que aprendi muito com ele sobre como fazer um filme de ação como deve ser", resumiu.

A estreia portuguesa está marcada para 13 de novembro.