"Milhões de pessoas caçam. Um corre. Toda a gente assiste" é a apresentação oficial de "The Running Man", cujo trailer foi lançado na terça-feira.

As imagens mostram uma América do futuro distópica onde Glen Powell surge no papel de um homem desesperado que decide participar num violento 'reality show' televisivo chamado "The Running Man" para conseguir dinheiro para o tratamento da sua filha gravemente doente: os concorrentes são perseguidos por um país inteiro e têm de sobreviver durante 30 dias, enquanto tudo é transmitido pela TV.

Com estreia portuguesa marcada para 13 de novembro, o filme é dirigido pelo britânico Edgar Wright, conhecido por filmes como "Zombies Party" (2004), "Hot Fuzz" (2007) e "Baby Driver - Alta Velocidade" (2017), que adaptou com Michael Bacall um livro de ficção científica que Stephen King lançou em 1982 sob o pseudónimo Richard Bachman posteriormente elogiado por prever a ascensão da cultura dos "reality shows".

As imagens revelam a participação de atores como Colman Domingo e Josh Brolin, mas também Michael Cera, com quem o realizador trabalhou no filme de culto "Scott Pilgrim Contra o Mundo" (2010). No elenco estão ainda William H. Macy, Lee Pace e Emilia Jones, entre outros.

O livro já teve outra adaptação ao cinema em 1987, com Arnold Schwarzenegger: o resultado chamou-se "O Gladiador" em Portugal e foi uma desilusão comercial rara naquela época para a estrela austríaca.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.