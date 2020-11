Esta segunda-feira (2), Harrison Ford prestou homenagem a Sean Connery, que interpretou o seu pai em "Indiana Jones e a Grande Cruzada" (1989) e faleceu no sábado (31), aos 90 anos.

"Ele foi o meu pai. Não na vida, mas no 'Indy 3'", disse o intérprete de Indiana Jones em comunicado enviado à imprensa especializada norte-americana.

"Você não sabe o que é o prazer até que alguém te pague para levar o Sean Connery a dar um passeio num passeio no sidecar de uma moto russa por uma trilha de montanha acidentada e sinuosa e poder vê-lo a contorcer-se. Deus, como nos divertimos - se ele está no céu, espero que tenham campos de golfe. Descansa em paz, querido amigo", acrescentou, recordando um dos muitos momentos emocionantes que se pode ver no filme realizado por Steven Spielberg .

George Lucas também reagiu à morte do ator escocês.

"Sir Sean Connery, através do seu talento e determinação, deixou uma marca indelével na história do cinema. O seu público abarcou gerações, cada uma com papéis favoritos que interpretou. Terá sempre um lugar especial no meu coração como o pai de Indy. Com um ar de inteligente autoridade e sentido astuto de picardia cómica, só alguém como Sean Connery poderia transformar Indiana Jones em arrependimento ou alívio juvenil imediatamente através de um severo raspanete paternal ou um abraço de alegria. Estou grato por ter tido a sorte de tê-lo conhecido e trabalhado com ele. Os meus pensamentos estão com a sua família dele", recordou o criador de Indiana Jones e produtor dos filmes.