A partir deste mês, os fãs de "Indiana Jones" que queiram fazer uma sessão com todos os filmes vão precisar de subscrever duas plataformas de streaming.

Os quatro filmes da saga realizados por Steven Spielberg desapareceram subitamente do Disney+ a 1 de outubro, onde ficou apenas disponível o mais recente "Indiana Jones e o Marcador do Destino", de 2023, realizado por James Mangold.

Será necessário ter o serviço da SkyShowtime para (re)ver sem custos adicionais "Os Salteadores da Arca Perdida" (1981, rebatizado "Indiana Jones e os Salteadores da Arca Perdida"), “Indiana Jones e o Templo Perdido” (1984), “Indiana Jones e a Grande Cruzada” (1989) e “Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal” (2008).

Ligada à SkyShowtime está a Paramount Pictures, que mantém os direitos sobre os filmes, mesmo depois de a Disney ter comprado o estúdio Lucasfilm em 2012.

Por ocasião da chegada de "Marcador do Destino" aos cinemas, um acordo permitiu o Disney+ disponibilizar a saga a partir de 31 de maio de 2023 e durante 16 meses. Os cinco filmes estiveram reunidos desde 15 de dezembro de 2023 e 30 de setembro deste ano.

Também saiu do catálogo Disney+ a série "Indiana Jones - Crónicas da Juventude", transmitida no canal ABC entre 1992 e 1993 (e em Portugal pela RTP-1): a muita esquecida série sobre as aventuras do arqueólogo entre os nove e os 21 anos não deixou rasto, pois não está disponível na SkyShowtime.

Dada a importância dos quatro filmes e o incentivo financeiro, é provável que uma Paramount a precisar de receitas chegue a acordo a breve prazo para que fiquem disponíveis noutra plataforma de streaming.