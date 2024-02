Os concursos de apoio ao cinema e audiovisual abriram hoje, com um orçamento de 29,6 milhões de euros, semelhante ao de 2023, mas com alterações de financiamento, com aposta na internacionalização e redução de apoio a festivais.

De acordo com informação disponibilizada ‘online’ pelo Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA), o orçamento deste ano tem exatamente o mesmo valor de 2023, de 29,6 milhões de euros. No entanto, no ano passado o montante de apoio acabou por ser superior, para um total de quase 30 milhões de euros, porque foi feito um reforço financeiro excecional em alguns programas.

Este ano, na repartição de verbas pelos vários programas, sobressai a redução significativa nos apoios à exibição em festivais e circuitos alternativos, que desceu de 3,1 milhões de euros para 500.000 euros. Segundo o ICA, esta verba destina-se apenas para apoiar a realização de festivais de cinema em Portugal.

Há ainda uma ausência do apoio à formação de públicos nas escolas, que em 2023 tinha uma dotação de 300.000 euros.

Na área da produção, o apoio automático que é atribuído a produtores em função de resultado de bilheteira perde orçamento, passando de 800.000 euros para 300.000 euros.

Por outro lado, assinala-se um reforço substancial no apoio à divulgação e promoção internacional do cinema português, como a exibição em festivais estrangeiros e estreia cinematográfica noutros países, que sobe de 740.000 euros em 2023 para 1.770.000 euros este ano.

E há ainda uma duplicação de verbas, para um milhão de euros, no apoio à distribuição de obras nacionais em território português.

Há também um aumento de financiamento, por exemplo, no apoio à produção de primeiras obras, documentários e curtas-metragens e há também um aumento de 950.000 euros no apoio ao audiovisual e multimédia, para um total de 7,6 milhões de euros.

No dia em que abrem os concursos de 2024, estão ainda por concluir vários programas dos concursos de 2023.

De acordo com os dados mais recentes disponibilizados ‘online’ pelo ICA, os concursos de 2023, que abriram em abril desse ano, têm apenas 15 dos 33 subprogramas de apoio concluídos.

Os restantes 18 subprogramas estão em diferentes fases processuais de concurso, nomeadamente em análise de candidaturas, avaliação de júri e audiência de candidatos interessados.