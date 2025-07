Exposições e homenagens ao falecido vencedor do Prémio Nobel peruano Mario Vargas Llosa dominam a agenda da Feira Internacional do Livro de Lima (FIL), que abriu as suas portas na sexta-feira, 18 de julho.

Até 6 de agosto, a FIL reunirá mais de 60 escritores peruanos e internacionais, com a Itália como convidada de honra este ano.

O destaque deste encontro literário, realizado anualmente há 29 anos, é uma série de eventos em homenagem ao autor de "Conversa n' A Catedral" (1969), entre outras obras.

"A programação cultural (da FIL) é praticamente dedicada à sua memória", disse Ricardo Muguerza, presidente da Câmara Peruana do Livro.

"O público poderá testemunhar uma experiência em primeira mão a partir das suas criações literárias e das suas obras traduzidas para diversos idiomas", acrescentou, referindo-se às exposições multimédia que fazem parte desta feira.

Uma exposição inclui pertences pessoais, manuscritos e esboços dos romances mais importantes de Vargas Llosa.

Uma exposição de fotografia explora os lugares em Lima que inspiraram Vargas Llosa a criar o seu romance "A Cidade e os Cães" (1963).

Os espanhóis Javier Cercas e Rosa Montero e as colombianas Laura Restrepo e Piedad Bonnett estão entre os escritores que discutirão o legado de Vargas Llosa.

O escritor peruano, ganhador do Prémio Nobel de Literatura de 2010 e um dos autores mais lidos em língua castelhana, faleceu em Lima a 13 de abril.