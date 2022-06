O ator norte-americano Brad Johnson morreu de COVID-19 a 18 de fevereiro, aos 62 anos.

A notícia foi confirmada por uma representante só esta quinta-feira à revista The Hollywood Reporter.

Natural do Arizona e antigo profissional do rodeos antes de ser descoberto por um diretor de casting à procura de cowboys para um anúncio de cerveja, popularizou-se como "Marlboro Man" antes de chegar ao cinema pela mão de Steven Spielberg naquele que é o seu filme mais conhecido: "Sempre", de 1989, formando um triângulo amoroso com Holly Hunter e Richard Dreyfuss.

No drama romântico, Pete Sandich (Richard Dreyfuss) era um experiente piloto com uma tendência para arriscar demais no combate a incêndios que acabava por morrer, deixando inconsolável Dorinda, a mulher que ama (Holly Hunter). No entanto, ele regressa como espírito para ser o mentor de outro piloto de combate (Brad Johnson), que por sua vez se começava a apaixonar por Dorinda, o que colocava Pete numa situação bastante dolorosa.

"Sempre" não foi um sucesso de bilheteira, mas lançou a carreira de Brad Johnson, que entrou noutro filme em 1991 que, passando despercebido nos cinemas, se tornou popular no então florescente mercado dos clubes de vídeo: "Intruder: Missão de Alto Risco".