Steven Spielberg e Tom Hanks juntaram-se aos líderes mundiais na Normandia na quinta-feira de manhã nas comemorações do 80º aniversário do Dia D, que se acredita ser o último aniversário 'redondo' em que veteranos da Segunda Guerra Mundial estarão presentes.

A dupla é recordada pela sua colaboração no épico de 1998 vencedor dos Óscares "O Resgate do Soldado Ryan", que retratou os acontecimentos do fatídico dia que mudou o conflito a favor dos aliados.

A seguir colaboraram nas minisséries "Irmãos de Armas" (2001), que acompanhava soldados americanos no norte da França após o ataque às praias, "O Pacífico" (2010), sobre a ação dos fuzileiros americanos no Pacífico, e "Masters of the Air" (2024), sobre o 100.º Grupo de Bombardeiros da Força Aérea dos EUA, que operava no leste de Inglaterra.

O pai de Spielberg, Arnold, falecido em 2020, foi um veterano da Segunda Guerra Mundial, convocado para o serviço militar dos EUA em janeiro de 1942, um mês após o ataque a Pearl Harbor. Estima-se que a família Spielberg tenha perdido até 20 pessoas nos campos de concentração nazis.

O presidente francês Emmanuel Macron foi o anfitrião da cerimónia em que estiveram quase 200 veteranos, os últimos sobreviventes dos mais de 150 mil de soldados que arriscaram as suas vidas nas praias e falésias da Normandia, sob intenso contra-ataque alemão, a 6 de junho de 1944.

Numa operação mantida em segredo para os alemães, os aliados desembarcaram em cinco praias ao longo da costa da Normandia: Omaha e Utah para os norte-americanos, Gold e Sword para os britânicos e Juno para britânicos e canadianos.

O desembarque das forças aliadas, apoiado por operações aerotransportadas que lançaram tropas de paraquedas diretamente no solo sob ocupação nazi, foi a maior operação naval da história em número de navios mobilizados e tropas participantes.

No final do que passou a ser conhecido como "o dia mais longo", 156 mil soldados aliados e 20 mil veículos chegaram ao noroeste da França ocupado pelos nazis, apesar dos cerca de 50 mil soldados alemães e os tiros e ataques dos seus aviões.

A operação marcou o início do fim da ocupação nazi da Europa Ocidental, mas ainda foram necessários meses de combates intensos e fatais até à vitória final contra o regime de Hitler.