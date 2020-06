As sessões do Shortcutz Viseu são retomadas na sexta-feira, na incubadora do centro histórico, que terá uma lotação muito limitada devido ao risco de contágio da covid-19.

“Chegaram a estar presentes mais de 80 pessoas na sala, agora a lotação máxima será de 20”, explicou à agência Lusa Luís Belo, um dos promotores destas sessões de cinema curto.

Por causa da pandemia, as sessões estiveram paradas e retomam agora mantendo a competição e a presença de realizadores, mas com algumas diferenças.