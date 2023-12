Eis uma prenda de Natal para os fãs e uma forma da manter "Barbie" na onda mediática em plena temporada de prémios.

Ryan Gosling e o produtor da banda sonora Mark Ronson lançaram esta quarta-feira “Ken the EP”, uma coletânea com três novas versões de “I’m Just Ken”, o delirante e desconcertante momento musical que se tornou um fenómeno dentro do fenómeno da cultura popular que o filme se tornou desde o verão.

Os fâs têm à disposição a versão apropriada natalícia (“Merry Kristmas Barbie”), a acústica (“In My Feelings Acoustic”) e a de dança (“Purple Disco Machine Cover”).

Para “I’m Just Ken (Merry Kristmas Barbie)”, foi ainda lançado num novo vídeo musical onde Ryan Gosling se entrega com renovado entusiasmo ao seu hino.

VEJA O VÍDEO.

Eleito um dos dez filmes do ano do American Film Institute e nomeado para nove Globos de Ouro e dezasseis Critics' Choice Movie Awards, "Barbie" é um dos mais fortes candidatos na temporada de prémios e já está disponível na HBO Max.

Ken The EP

RECORDE O VÍDEO ORIGINAL "I´M JUST KEN".