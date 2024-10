Com uma versão de “All Apologies”, dos Nirvana, por Sinead O'Connor, foi divulgado o trailer de "Queer", o segundo filme deste ano do realizador italiano Luca Guadagnino, depois de "Challengers".

Ainda sem estreia anunciada em Portugal, o drama romântico com Daniel Craig e revelação Drew Starkey ("Outer Banks") saiu com as expectativas elevadas para a temporada de prémios de Hollywood após o sucesso na antestreia mundial no Festival de Veneza no início de setembro.

O trabalho do prestigiado estúdio independente A24 junta Guadagnino com o argumentista Justin Kuritzkes, como aconteceu com o filme lançado na primavera com Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist.

Saindo do seu período James Bond em 2021, após quase 15 anos, Craig interpreta um americano rico que, no final da década de 40, mora sozinho na Cidade do México. Um alcoólico e viciado em heroína que procura avidamente por homens em bares, conhece num deles um jovem (Starkey) por quem se apaixona e convence-o a acompanhá-lo numa viagem pela América do Sul em busca de uma planta alucinógena, a ayahuasca.

"Queer" é a adaptação do romance parcialmente autobiográfico de William S. Burroughs, um dos pais da geração beat, escrito no início dos anos 1950 mas colocado na gaveta até 1985, sendo censurada à época pelo seu estilo direto ao descrever as relações entre os protagonistas.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.