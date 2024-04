A estrela em ascensão de Hollywood Zendaya arbitra um drama apaixonante tendo como pano de fundo o ténis profissional em “Challengers”, que chega aos cinemas na quinta-feira e é o novo filme do realizador de "Chama-me Pelo Teu Nome".

Após a série sobre a adolescência “Euphoria”, das participações na saga “Homem-Aranha” e do seu papel em "Dune", a atriz de 27 anos é um dos vértices de um triângulo amoroso, interpretando Tashi Duncan, a treinadora e esposa de um tenista profissional cuja carreira começa a patinar.

No court, o jogador em questão e pai dos seus filhos é Art Donaldson (Mike Faist, visto em “West Side Story”, de Spielberg). Tem o ar do genro ideal, que esconde bem os seus defeitos e cujo jogo traz glória e dinheiro para a sua pequena família.

Do outro lado da rede, Patrick Zweig (Josh O'Connor, o príncipe Carlos da série “The Crown”), o eterno perdedor, ex-namorado de Tashi, que a viu partir para o seu rival e outrora grande amigo.

“Challengers” recupera 20 anos de desgostos e rivalidades entre as três personagens, o tempo de uma partida decisiva onde a história prolonga as reviravoltas e mudanças à velocidade dos [golpes] de 'backhands' e 'forehands'. Tudo com uma realização fortíssima, uma câmara que gira de cada lado da rede e uma banda sonora 'house' omnipresente.

"Tínhamos que nos fundir com o jogo, era a coisa mais importante, o jogo da vida, da competição, da sedução e, finalmente, da amizade”, explicou o realizador Luca Guadagnino, de passagem por Paris.

"Quando vemos o ténis, é uma experiência muito objetiva. Tentei torná-lo muito subjetivo, estamos no jogo, com eles", revelou.

Mike Faist, Zendaya, Josh O'Connor e Luca Guadagnino

Com a sua predileção por histórias de amor tensas, Luca Guadagnino, de 52 anos, é um dos raros realizadores italianos que recentemente chamou a atenção de Hollywood, principalmente depois de “Chame-Me Pelo Teu Nome"”, que revelou em 2017 o encanto de Timothée Chalamet sob o Sol mediterrânico.

Depois de se voltar a reunir com o ator franco-americano em "Ossos e Tudo" (2022), um romance sangrento entre adolescentes num cenário de canibalismo que concorreu no Festival de Veneza, prepara uma segunda parte de "Chama-me Pelo Teu Nome". E em breve deverá filmar outros projetos, com Léa Seydoux, Daniel Craig e, novamente, Josh O’Connor.

TRAILER "CHALLENGERS".