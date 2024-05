Acabado de sair da aclamada série da Netflix "Ripley", Andrew Scott vai agora enfrentar Daniel Craig.

O ator britânico de 47 anos é mais recente novidade de "Dead Man: A Knives Out Mystery", o terceiro filme da saga de mistério à volta do famoso detetive Benoit Blanc, juntando-se a Josh O’Connor ("The Crown", "Challengers") e Cailee Spaeny ("Priscilla", "Guerra Civil").

Reconhecido como o vilão Jim Moriarty na série "Sherlock" (2010-2017) e o padre de "Fleabag" (2019), Scott ganhou mais notoriedade no cinema com o aclamado "All Of Us Strangers" (Desconhecidos" em Portugal, disponível no Disney+).

Com a produção prevista para arrancar em junho e novamente realizado e escrito por Rian Johnson, a estreia do terceiro filme será algures em 2025 na Netflix.

Após o sucesso inesperado de "Knives Out: Todos São Suspeitos" em 2019, a plataforma assinou em abril de 2021 um acordo no valor de 469 milhões de dólares para ter os direitos duas sequelas: as únicas condições eram a participação de Craig e que cada filme tivesse um orçamento nunca inferior ao do primeiro, que foi na zona dos 40 milhões de dólares.

A primeira sequela foi "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", lançada em 2022.

Tanto Johnson como Craig disseram em entrevistas que continuariam a fazer filmes enquanto ambos estivessem envolvidos. O cineasta também revelou que o tom e a temática do próximo filme voltaria a ser diferente dos anteriores.