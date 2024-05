Com os detalhes da história mantidos em segredo, próximo filme "Knives Out" está a juntar novos suspeitos, com a produção prevista para arrancar em junho.

Josh O’Connor e Cailee Spaeny são os primeiros atores a juntar-se a Daniel Craig em "Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery", segundo o bem informado 'site' What’s On Netflix.

Revelado pelo filme "God’s Own Country" antes de se tornar conhecido e premiado pela interpretação do Príncipe Carlos na série "The Crown" (precisamente da Netflix), o britânico Josh O’Connor, de 34 anos, ganhou mais visibilidade no cinema este ano ao lado de Zendaya e Mike Faist em "Challengers", de Luca Guadagnino.

Já a norte-americana Cailee Spaeny, de 25 anos, fez-se notar pela minissérie "Mare of Easttown" antes de ser a protagonista do filme "Priscilla", de Sofia Coppola, sobre a mulher de Elvis Presley. Foi vista recentemente nas salas de cinema em "Guerra Civil", de Alex Garland, e regressará este verão como a protagonista de "Alien: Romulus".

"Glass Onion: Um Mistério Knives Out"

Novamente realizado e escrito por Rian Johnson, a estreia do terceiro filme da saga de mistério à volta do famoso detetive Benoit Blanc será algures em 2025 na Netflix.

Após o sucesso inesperado de "Knives Out: Todos São Suspeitos" em 2019, a plataforma assinou em abril de 2021 um acordo no valor de 469 milhões de dólares para ter os direitos duas sequelas: as únicas condições eram a participação de Craig e que cada filme tivesse um orçamento nunca inferior ao do primeiro, que foi na zona dos 40 milhões de dólares.

A primeira sequela foi "Glass Onion: Um Mistério Knives Out", lançada em 2022.

Tanto Johnson como Craig disseram em entrevistas que continuariam a fazer filmes enquanto ambos estivessem envolvidos.

Em entrevistas, o cineasta revelou que o tom e a temática do próximo filme voltaria a ser diferente dos anteriores.