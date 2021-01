Desde que fez "Florence, Uma Diva Fora de Tom" (2016) e deixou as comédias românticas para trás que Hugh Grant está a viver uma grande fase na sua carreira.

O ator britânico prepara-se para fazer o terceiro filme em pouco mais de seis anos com Guy Ritchie, o realizador de "Snatch - Porcos e Diamantes" e "RocknRolla: A Quadrilha", que não podiam estar mais longe do género que o tornou uma estrela.

Após "O Agente da U.N.C.L.E." (2015) e "The Gentlemen: Senhores do Crime" (2019), o filme que se segue será um "thriller" de ação que agora está sem título oficial, mas era conhecido por "Five Eyes" [Cinco Olhos, em tradução literal].

Ao filme também se juntou recentemente o norte-americano Josh Hartnett, que trabalhou com Statham e Ritchie num outro filme, "Wrath of Man", uma versão do filme francês de ação "Le convoyeur" (2004) que deverá chegar aos cinemas ainda este ano.

Josh Hartnett

A imprensa especializada americana avança que o contrato de Hugh Grant não está ainda fechado, mas tudo indica que se vai juntar ao filme onde Jason Statham é um agente dos serviços secretos britânicos MI6 recrutado por uma agência secreta para rastrear e impedir a venda de uma nova tecnologia de armamento mortal que ameaça perturbar a ordem mundial, vendo-se forçado a colaborar com um especialista em alta tecnologia da CIA numa missão por vários países.

Já em rodagem no Qatar e Turquia, no elenco estão ainda Aubrey Plaza e Cary Elwes.