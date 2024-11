O vencedor de dois Óscares Anthony Hopkins e os nomeados Benedict Cumberbatch e Rosamund Pike vão juntar-se no próximo filme de Guy Ritchie, confirmou a imprensa especializada norte-americana.

O trio de pesos pesados será o elenco principal de "Wife & Dog" ["Mulher e cão", em tradução literal], com uma história escrita pelo próprio realizador britânico.

Com a rodagem marcada para arrancar em fevereiro de 2025 na Inglaterra, os detalhes concretos estão em segredo, mas a descrição é que se trata de "um regresso ao mundo colorido e traiçoeiro da aristocracia britânica" que Guy Richie explorou recentemente no filme e na série "The Gentlemen - Senhores do Crime", que a Netflix renovou para a segunda temporada.

O choque de classes e a riqueza são conhecidas obsessões que o realizador também explorou em títulos como "Um Mal Nunca Vem Só" (1998), "Snatch - Porcos e Diamantes" (2000) e "RocknRolla: A Quadrilha" (2008), entre outros.

Após a grande desilusão de bilheteira com "Rei Artur" (2017), Guy Richie recuperou com "Aladdin" para a Disney (2019) e tornou-se um dos realizadores mais ocupados de Hollywood: além da série, lançou nos últimos três anos "Um Homem Furioso" (2021), "Operação Fortune: Missão Mortífera" (2023), "The Covenant" (2023) e "The Ministry of Ungentlemanly Warfare" (2024), juntando atores como Jason Statham, Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Henry Golding, Hugh Grant, Josh Hartnett, Eiza González, Alan Ritchson e Aubrey Plaza.