O Homem de Aço tem força de permanência: "Superman" liderou as bilheteiras norte-americanas pela segunda semana consecutiva e ultrapassou a marca de 400 milhões de dólares em todo o mundo, mostraram estimativas da indústria no domingo.

A beneficiar das críticas amplamente positivas, o mais recente filme de ação de grande orçamento protagonizado pelo icónico super-herói da Warner Bros. e da DC Studios arrecadou 57,3 milhões de dólares nos Estados Unidos e Canadá (cerca de 49,22 milhões de euros, à cotação do dia), informou a Exhibitor Relations.

Isso eleva as suas receitas no mercado doméstico 235 milhões de dólares (201,86 milhões de euros) e as suas vendas internacionais para 171 milhões (146,89 milhões de euros) — ou 406 milhões globalmente (quase 349 milhões de euros).

O filme dirigido por James Gunn tem o promissor David Corenswet como o Homem de Aço e Rachel Brosnahan, estrela da série "A Maravilhosa Sra. Maisel", como o seu eterno interesse amoroso, Lois Lane. A supermodelo portuguesa Sara Sampaio mostra uma versão diferente de Eve Teschmacher, a assistente e namorada do vilão Lex Luthor, papel de Nicholas Hoult.

À produção também foi pedido que salve uma saga: trata-se de um relançamento que visa relançar o chamado Universo DC de filmes de super-heróis e livrar os dois estúdios da reputação de produzirem filmes medíocres que não tiveram boa aceitação do público, amplamente ofuscados pelo Universo Cinematográfico Marvel da Disney.

"Mundo Jurássico - Renascimento" — o mais recente filme da saga de dinossauros de sucesso — também se manteve em segundo lugar, com 23,4 milhões de dólares (20,1 milhões de euros). O seu total mundial é de 647,2 milhões (quase 556 milhões de euros).

O filme protagonizado por Scarlett Johansson, Jonathan Bailey e Mahershala Ali leva os espectadores a uma ilha abandonada, um centro de pesquisa do parque temático original "Parque Jurássico", onde escondem-se segredos... e dinossauros geneticamente modificados.

"Sei o Que Fizeste no Verão Passado"

Inspirado pelo regresso de "Gritos", "Sei o Que Fizeste no Verão Passado", a sequela de dois filmes de terror de sucesso dos anos 1990 que trazem de volta as estrelas originais, Freddie Prinze Jr. e Jennifer Love Hewitt, estreou em terceiro lugar, com uma dececionante receita de 13 milhões de dólares (11,17 milhões de euros).

"Esta é mais uma saga de terror que regressa após um longo hiato, neste caso após 27 anos", disse o analista da indústria David A. Gross, da Franchise Entertainment Research.

"Geralmente, os hiatos não incomodam estes filmes; na verdade, ficam mais fortes... isso não está a acontecer aqui."

"Smurfs: O Grande Filme", o mais recente títulos com as adoráveis criaturas azuis e com a voz de Rihanna como Smurfette, estreou num quarto lugar medíocre, com 11 milhões de dólares em vendas de bilhetes na América do Norte (9,45 milhões de euros).

Ainda com muita força, "F1: O Filme", a produção da Apple e da Warner Bros. protagonizada por Brad Pitt como um piloto de Fórmula 1 fracassado que tem uma última oportunidade de redenção, terminou em quinto lugar, com mais 9,6 milhões de dólares (8,25 milhões de euros). Com um orçamento entre os 200 e 300 milhões de dólares, as receitas globais chegaram aos 460,8 milhões de dólares (quase 396 milhões de euros).

"A programação atual nos cinemas é forte, com uma ampla seleção de grandes títulos, incluindo super-heróis, ação, monstros, terror e animação", disse Gross.

"Superman" em breve terá um novo rival super-heróico quando o aguardado "O Quarteto Fantástico: Primeiros Passos", da Marvel, com Pedro Pascal, estrear nos cinemas nos próximos dias.