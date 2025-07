Barbara Broccoli aprova o canadiano Denis Villeneuve para ser o realizador do próximo filme da saga James Bond.

A antiga produtora de longa data dos filmes sobre o 007 com o seu irmão Michael G. Wilson teve palavras elogiosas para a escolha da Amazon MGM Studios, responsável pela saga "Dune" e filmes como "O Primeiro Encontro" e "Blade Runner 2049".

"Ele é um cineasta fantástico, estou entusiasmada por ele ir fazê-lo", disse Barbara Broccoli durante uma recente participação no podcast "Kermode on Film", citada pela Variety.

Após a família controlar o legado de Bond durante mais de 60 anos, a Amazon chegou a um acordo financeiro com os produtores para ficar com o controlo criativo em fevereiro, uma notícia que chocou Hollywood.

Uma nova 'joint venture' juntará os direitos de propriedade intelectual da saga 007 onde todas as partes permanecerão coproprietárias, mas a companhia de Jeff Bezos ficará com as mãos livres para decidir quem será o sucessor de Daniel Craig e sobre a expansão da saga, como a Disney fez com "Star Wars" e a Marvel no streaming.

Apesar de formalmente as partes permanecerem "coproprietárias", Barbara Broccoli deu a entender que deixou realmente de estar envolvida quando foi interrogada sobre se estaria "afastada" ou "envolvida" com o próximo filme.

"Fiz isto durante 44 anos e adorei cada minuto, mas levanto-me e há muitas coisas que quero fazer... como este bonito musical. Estou a fazer muitas outras coisas. Tenho outros filmes que quero fazer e outros espetáculos em palco", respondeu, referindo-se à sua produção do musical "Sing Street", que estreou recentemente em Londres.

Não foi revelada uma data para a estreia do 26.º filme, muito menos quem será o próximo 007.

Jacob Elordi, Tom Holland e Harris Dickinson são os atores no topo de lista da Amazon para ser o próximo James Bond, segundo avançou no fim de junho a reputada revista especializada Variety.

Fontes disseram à revista que a Amazon e os novos produtores Amy Pascal e David Heyman estão interessados num ator britânico com menos de 30 anos, agora que a produção acelerou após a escolha de Denis Villeneuve.

Jacob Elordi (“Saltburn”) tem 28 anos e é australiano, mas a Variety diz que a Amazon não considera isso um obstáculo (já houve um Bond da mesma nacionalidade: George Lazenby em “007 - Ao Serviço de Sua Majestade", de 1969).

Mais um ano têm os britânicos Tom Holland, que tem uma relação profissional com Amy Pascal por causa da saga “Homem-Aranha”, e Harris Dickinson (“Babygirl”), atualmente o menos conhecido do trio mas que se prepara para interpretar John Lennon no quarteto de filmes sobre os Beatles que vão chegar ao cinema em 2027.

Crucialmente, todos estão perto dos 30 anos que eram apontados como a idade de referência para ser o agente 007 por Barbara Broccoli e Michael Wilson, os produtores históricos da saga, com quem a Amazon chegou a um acordo financeiro em fevereiro para assumir o controlo criativo.

O critério da idade deixa de parte outros atores que foram falados ao longo dos anos, como Aaron Taylor-Johnson (35 anos), Henry Cavill (42) e um grande favorito dos fãs, Idris Elba (52).

É provável que estejam ainda mais perto da idade pretendida quando as câmaras começarem finalmente a rodar: dada a escala do filme (e Villeneuve ocupado com o terceiro "Dune" até ao fim de 2026), a rodagem só deverá arrancar em 2027 e as fontes da revista avançam que a Amazon está a apontar a estreia de "Bond 26" para 2028.

Serão sete anos após a despedida de Craig em "007 – Sem Tempo Para Morrer" (2021), intervalo que será um recorde na saga, superando os seis que separam a despedida de Timothy Dalton com "007 - Licença para Matar" (1989) e a entrada de Pierce Brosnan com "007: GoldenEye" (1995).

Segundo a Variety, a Amazon também tem uma lista curta de pessoas para escrever o argumento que decidirá a futura trajetória do agente com licença para matar no novo estúdio.

Uma das hipóteses que tem circulado é Jonathan Nolan (irmão de Christopher Nolan), cuja apresentação entusiasmou a Amazon quando se candidatou a realizador (juntamente com Edward Berger, Edgar Wright e Paul King). No entanto, apesar da ligação com o estúdio através da série "Fallout", fontes dizem que ele não está disponível para escrever o argumento.