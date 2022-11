Uma feira de colecionismo, sessões de curtas-metragens e o filme "Angústia" (1987), de Bigas Luna, marcam a primeira edição do Nalgas Film Festival, que acontece no sábado no cinema Passos Manuel, no Porto.

O festival é uma iniciativa do podcast sobre cinema "Nas Nalgas do Mandarim" e ocupará o cinema Passos Manuel ao longo da tarde e noite de sábado, a começar com uma feira para colecionadores com 'memorabilia cinéfila", sobretudo DVD, VHS e Blu-ray, refere a organização.

Segundo o alinhamento desta primeira edição, o festival vai exibir filmes de Filipe Melo ("Sleepwalk" e "O lobo solitário"), de Francisco Lacerda ("Freelancer", "Karaoke Night" e "Cemitério Vermelho"), de Luís Alves ("O Caso Coutinho") e de Ricardo Machado ("The Muppet-Face").

Haverá ainda tempo para apresentação do anuário "Videoclube do Sr. Joaquim", do livro "Cinememórias", de O Rato Cinéfilo, e a banda desenhada "Quarentugas", de André Oliveira e Pedro Carvalho.

O festival, que se insere no programa de sessões "Passos no Escuro", de cinema fantástico e de terror do Passos Manuel, termina com o filme "Angústia" (1987), do realizador espanhol Bigas Luna.