A inesperada grande forma física de Kumail Nanjiani para o filme da Marvel "The Eternals" continua a ter consequências inesperadas.

O ator foi desafiado pela revista Men´s Health para recriar alguns dos mais icónicos e físicos heróis do cinema de ação norte-americano: Wolverine (da saga "X-Men"), John McClane (da saga "Die Hard" popularizada por Bruce Willis), Maverick (a personagem de Tom Cruise em "Top Gun") e Patrick Bateman (Christian Bale em "American Psycho").

A "loucura" online com o "corpo Marvel" de Kumail Nanjiani começou quando partilhou duas fotografias que se tornaram virais em poucas horas.

Já em janeiro, revelou que o serviço de pornografia Pornhub lhe ofereceu 10 anos do seu serviço Premium após usar uma das suas novas imagens com físico de super-herói para a sua categoria de "homens musculados".

Ainda com Angelina Jolie, Richard Madden, Lauren Ridloff, Brian Tyree Henry, Salma Hayek, Lia McHugh, Don Lee, Barry Keoghan, Gemma Chan e Kit Harington, "The Eternals" adapta a banda desenhada criada por Jack Kirby em 1976 que anda à volta dos superhumanos Eternos e o confronto com os extraterrestres Celestiais.

Kumail Nanjiani interpreta o poderoso Kingo, dotado de poderes cósmicos.

A estreia está marcada para novembro.