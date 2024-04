Após a jornada pela "Barbieland" arrecadar 1,4 mil milhões de dólares de receitas de bilheteira em todo o mundo, Margot Robbie vira-se para Monopólio.

O estúdio Lionsgate anunciou na quarta-feira uma parceria com a LuckyChap, a produtora que a atriz tem com o marido Tom Ackerley e Josie McNamara, para desenvolver um filme em imagem real baseado no famoso jogo.

Segundo a Variety, a notícia foi recebida com muitos aplausos na CinemaCon, a convenção anual que está a decorrer em Las Vegas e junta estúdios com proprietários dos cinemas, onde o responsável da Lionsgate, sem concretizar, disse que a LuckyChap tem 'um ponto de vista claro' para o filme.

O Monopólio é uma 'propriedade intelectual' muito reconhecida e por isso, um alvo apetecível para uma Hollywood à procura de gigantescos sucessos de bilheteira.

A Lionsgate destacou que é a marca de jogos de tabuleiro mais popular em todo o mundo, com um nível de reconhecimento global nos 99% e disponível em mais de 100 países, com quase 500 milhões de cópias vendidas desde 1935.

Ainda sem datas, o projeto também envolve como produtora a Hasbro Entertainment, a divisão de cinema da empresa norte-americana fabricante do jogo.