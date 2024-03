É incontornável a importância na atual Hollywood de sagas e filmes à volta da "propriedade intelectual" ("IP", a sigla original), imediatamente reconhecível por públicos em todos os cantos do mundo, que pode ser o próximo sucesso gigantesco de bilheteira.

A próxima será adaptar ao cinema "The Sims" ("Os Sims"), o videojogo que é o simulador de vida mais popular do mundo.

O projeto é da mesma produtora do sucesso de bilheteira gigantesco "Barbie", a LuckyChap de Margot Robbie, (o marido) Tom Ackerley e Josey McNamara, em parceria com a Vertigo Entertainment.

créditos: Electronic Arts

O projeto tem no centro Kate Herron, que dirigiu vários episódios de "Sex Education" e "Loki" e vai ser a realizadora e escrever a história com Briony Redman, repetindo a dupla que colaborou recentemente num episódio da icónica série "Dr. Who".

Ainda numa fase inicial de desenvolvimento, este "pacote" criativo vai ser ser apresentado pela poderosa agência CAA aos estúdios de Hollywood: a LuckyChap assinou em fevereiro um acordo de preferência com a Warner Bros. (o estúdio de "Barbie), mas também tem laços fortes para o pequeno ecrã com a Amazon Prime Video e produziu séries para a Netflix e Hulu (Disney).