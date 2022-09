O estúdio Sony Pictures surpreendeu com o anúncio de que vai fazer um novo filme na saga "Karate Kid" ["Momento da Verdade" em Portugal].

Prometido para estrear nos cinemas a 7 de junho de 2024, o novo filme é descrito como o "regresso da saga original 'Karate Kid'", seguindo os títulos de 1984, 1986, 1989, 1994 (existe uma nova versão de 2010 com Jaden Smith e Jackie Chan).

Além do anúncio que é para os cinemas e a data, não foram divulgadas informações sobre a história, atores ou outros detalhes.

Apesar do "timing", adivinhava-se que era uma questão de tempo até ser feito um novo filme, dada a imensa popularidade de "Cobra Kai", a série da Netflix que continua a história dos primeiros filmes com Ralph Macchio e os seus antagonistas (ainda não foi introduzida a personagem interpretada por Hillary Swank no filme de 1994).

Nos primeiros três dias de exibição, a quinta temporada teve mais 106 milhões de horas visualizadas.

O novo filme não tem relação com a série, esclareceu em resposta a um fã nas redes sociais o co-criador de "Cobra Kai" Jon Hurwitz: "A malta e eu adoraríamos fazer filmes 'Karate Kid' e 'Cobra Kai' e esperamos consegui-lo um dia. Mas este não vem de nós ou centra-se no elenco de 'Cobra Kai'. Não sei muito sobre ele, mas desejo-lhe que corra bem".