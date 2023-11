Será certamente um dos filmes mais surpreendentes a chegar aos cinemas, provavelmente dentro de um ano: o ator que foi Tommy Lee na série "Pam & Tomy" e ainda é o Soldado de Inverno e Bucky Barnes no Universo Cinematográfico Marvel prepara-se para ser... Donald Trump.

Sebastian Stan vai interpretar o controverso magnata e ex-presidente dos EUA na sua juventude em "The Apprentice" ("O Aprendiz", em tradução literal), descrito como uma reflexão sobre o poder poder e ambição, ambientado num mundo de corrupção e duplicidade.

Segundo o Deadline, o filme centra-se no trabalho de Trump para construir o seu império imobiliário em Nova Iorque nos anos 1970 e 1980, abordando também o seu relacionamento com o infame advogado Roy Cohn.

O resultado é uma história de mentor-protegido que traça as origens de uma importante dinastia americana.

O projeto é de prestígio: o realizador é o aclamado cineasta iraniano Ali Abbasi, premiado no Festival de Cannes por "Holy Spider" e o argumento é de Gabriel Sherman, cujo 'bestseller' "The Loudest Voice in the Room" foi adaptado na minissérie "The Loudest Voice", com Russell Crowe como Rger Ailes, o fundador do canal Fox News.

Alem disso, Sebastian Stan estará bem acompanhado: Jeremy Strong, que já conheceu estes mundos graças à premiada participação na série "Succession", será Roy Cohn, enquanto Maria Bakalova, a revelação de "Borat 2", interpretará Ivana, a primeira esposa de Trump.

A rodagem começou esta semana.