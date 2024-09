Foi divulgado o trailer oficial de "The Apprentice - A História de Trump", o filme explosivo sobre a juventude de Trump que causou grande impacto no Festival de Cinema de Cannes em maio e muito irritou o visado.

Sebastian Stan como o jovem magnata do setor imobiliário nova-iorquino recebeu críticas amplamente positivas em Cannes neste filme realizado por Ali Abbasi, o mesmo dos aclamados dramas "Na Fronteira"(2018) e "Holy Spider" (2022), onde ainde se destacam no elenco Jeremy Strong ("Succession"), Maria Bakalova ("Borat 2") e Martin Donovan ("Tenet").

"Um jovem Donald Trump (Stan), desejoso de fazer nome enquanto o voraz segundo filho de uma família rica na Nova Iorque dos anos 1970, fica sob o feitiço de Roy Cohn (Strong), o advogado cruel que ajudaria a criar o Donald Trump que hoje conhecemos. Cohn vê em Trump o protegido perfeito – alguém com ambição crua, fome de sucesso e disposição para fazer o que for preciso para vencer", resume a sinopse oficial.

Como desejavam os produtores, a estreia nos cinemas acontecerá antes das eleições: 11 de outubro nos EUA, 17 de outubro em Portugal.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



O filme teve dificuldades em encontrar distribuição por causa desta campanha de pressão das pessoas ligadas ao antigo presidente dos EUA e atual candidato do Partido Republicano às eleições de novembro: poucas horas após a exibição de "The Apprentice" em Cannes, os seus advogados prometeram processar os produtores e chamaram o filme de "lixo" e "pura difamação maliciosa".

Além disso, complicando ainda mais a situação, um dos seus primeiros financiadores foi o multimilionário pró-Trump Dan Snyder, que, segundo relatos, ficou descontente com a representação do republicano e tentou bloquear o filme, acabando posteriormente por vender a sua participação financeira.

O guião do filme foi escrito por Gabriel Sherman, um jornalista que cobria o setor imobiliário para o New York Observer e que conversava regularmente com Trump.

Longe de ser um simples ataque, a longa-metragem retrata Trump como um alpinista social ambicioso mas ingénuo, que tenta desesperadamente navegar pelo mundo competitivo dos negócios imobiliários e da política de Manhattan.

No entanto, a decência de Trump é gradualmente corroída à medida que ele aprende as artimanhas dos negócios e do poder com o seu mentor Roy Cohn, interpretado por Jeremy Strong ("Succession").

Na cena mais comentada, Trump viola a sua primeira esposa, Ivana, depois de ela o ridicularizar por estar a ficar gordo e careca. Na vida real, Ivana acusou-o de abuso sexual durante o processo de divórcio, mas depois voltou atrás com a acusação. Ela morreu em 2022.

O filme também mostra Trump a sofrer de disfunção erétil e a passar por um procedimento de lipoaspiração e cirurgia para a queda de cabelo.

Numa entrevista, Stan disse que o comportamento do jovem Trump "é muito mais relacionável do que gostaríamos de admitir".