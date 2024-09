"Diário de Estrada: Bruce Springsteen and The E Street Band" estreia-se a 25 de outubro no Disney+. Esta semana, o serviço de streaming revelou o primeiro trailer do documentário realizado por Thom Zimny, vencedor dos prémios Emmy e Grammy e colaborador de longa data do lendário artista.

"Diário de Estrada: Bruce Springsteen and The E Street Band" é anunciado como "o olhar mais profundo de sempre" da banda e confirma o grande interesse em tudo o que envolve “The Boss”, com 74 anos e mais de 50 de carreira: dentro de semanas arranca em Nova Jérsia a rodagem de um filme sobre a sua vida com Jeremy Allen White.

"Bruce Springsteen e The E Street Band apresentam o olhar mais profundo de sempre sobre a criação das suas míticas atuações ao vivo, partilhando imagens de ensaios da banda e momentos especiais nos bastidores. Ouvimos ainda o testemunho do próprio Bruce Springsteen. Os fãs têm a oportunidade de ver, pela primeira vez, filmagens profissionais da digressão de 2023-2024, enquanto acompanham a banda no seu processo de preparação e nas atuações para dezenas de milhares de pessoas em todos os continentes", resume o Disney+.

Veja o trailer: