O Cinema Trindade, no Porto, cumpre no sábado um ano de exibição regular do filme “Dias Perfeitos”, de Wim Wenders, o que é “uma coisa extraordinária e rara” no panorama português, como contou o programador Américo Santos à Lusa.

“Nunca nos tinha acontecido um fenómeno desta natureza. É uma coisa extraordinária, porque o critério para manter um filme em sala é o número de espectadores e o filme sempre teve público e com boas sessões, teve sessões esgotadas”, contou Américo Santos.

“Dias Perfeitos”, que teve estreia em Portugal a 14 de dezembro de 2023, é um filme do realizador alemão Wim Wenders, sobre a rotina e a simplicidade dos dias de um homem que trabalha na limpeza de casas de banho públicas em Tóquio.

O filme segue as rotinas, os gestos e os hábitos, os tempos livres e a dedicação ao trabalho deste homem solitário e melancólico, numa interpretação do ator Kôji Yakusho.

“Tem ali uma mensagem ‘zen’ da vida. É um filme contra a correria dos nossos tempos e é um filme que pede uma pausa e faz essa apologia de um ritmo de vida mais lento. O filme é um fenómeno, porque as pessoas saem felizes da sessão e depois gera-se o boca-a-boca favorável ao filme”, comentou o programador.

“Dias Perfeitos” foi exibido no Festival de Cannes de 2023, esteve nomeado para a Palma de Ouro e Kôji Yakusho venceu o prémio de Melhor Ator. Mesmo sendo realizado por um alemão, o Japão escolheu este filme para a corrida aos Óscares 2024 e chegou às nomeações para Melhor Filme Internacional.

Para Américo Santos, a persistência do Cinema Trindade em manter o filme em sala, para corresponder ao interesse dos espectadores, lembra-lhe “os anos 1970 e 1980, quando os filmes ficavam imenso tempo em exibição. Este filme vem resgatar uma memória muito antiga e que hoje é rara”.

Segundo o programador, atualmente há uma grande rotatividade de filmes no circuito comercial, o que faz com que fiquem poucas semanas em cartaz, porque a sua continuidade em sala depende sempre do número de espectadores obtidos.

De acordo com o Instituto do Cinema e Audiovisual, as salas de cinema em Portugal têm, em média, 20 espectadores por sessão de cinema. Américo Santos diz que "essa é mais ou menos a fasquia" para se decidir se um filme continua ou não em sala. "Estar abaixo é fraco".

"Pode aguentar-se um filme abaixo de 20 espectadores e acreditar que se vai aguentar com o boca-a-boca, mas é difícil. Hoje é tudo muito rápido, como é a vida. Este filme conseguiu esquivar-se a isso e fazer um percurso muito singular e isso é encantador”, sublinhou.

Além da sessão de sábado, às 21h30, “Dias Perfeitos” poderá permanecer mais semanas em cartaz e chegar, no Cinema Trindade, aos 10 mil espectadores.

“Há pessoas que já vieram ver o filme mais do que uma vez. Há histórias de pessoas que vieram em família, com um grupo enorme de amigos. É um filme contagiante e por isso é que aguentou este tempo todo”, sublinhou Américo Santos.

A nível nacional, desde a estreia, "Dias Perfeitos" chegou a ser o 12.º filme mais visto da semana, em janeiro, e manteve-se na lista de 20 filmes mais vistos da semana até ao final de fevereiro, quando tinha acumulado perto de 35 mil espectadores.

