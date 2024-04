A Disney fechou na quinta-feira com as suas novidades e até uma inesperada viragem para um público adulto a CinemaCon, a reunião anual em que os estúdios de Hollywood apresentam os seus próximos títulos aos donos e administradores de salas de cinema de todo o mundo.

A apresentação incluiu a participação de Dwayne Johnson – promovendo o lançamento de “Vaiana 2” em novembro – e Amy Poehler, que regressa em “Divertida-Mente 2” em junho.

Também Barry Jenkins, realizador vencedor do Óscar por “Moonlight”, fez uma antecipação da sua prequela animada “Mufasa: O Rei Leão”, que chega aos cinemas em dezembro.

O estúdio revelou ainda imagens de Harrison Ford a fazer a sua estreia no cinema dos super-heróis da Marvel em “Captain America: New World Order”, que chega no próximo ano.

Mas a apresentação do estúdio voltada para toda a família afastou-se do argumento habitual, com uma antecipação de nove minutos de "Deadpool & Wolverine", o primeiro filme de super-heróis para adultos da Marvel.

O filme mostra o anti-herói desbocado de Ryan Reynolds a unir-se à amada estrela de “X-Men” de Hugh Jackman.

Ambas as personagens pertenciam anteriormente à 20th Century Fox.

Mas a Disney comprou este estúdio rival e as suas produções em 2019 e agora está integrando-as na sua popular série de filmes Marvel.

Isso resultou num filme de super-heróis da Disney que apresenta linguagem adulta, referências sexuais explícitas e várias meta-piadas sobre os próprios estúdios.

O resultado poderá ser visto nos cinemas no final de julho.