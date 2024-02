"Todos merecem um final feliz" e "o pequeno universo cinematográfico vai mudar para sempre", anuncia o primeiro 'teaser trailer' de "Deadpool & Wolverine".

O Super Bowl (a final da Liga de Futebol Americano) foi o momento escolhido para lançar as primeiras imagens do terceiro filme "Deadpool", o primeiro a fazer parte do Universo Cinematográfico Marvel.

Além de esclarecer o mistério sobre o título oficial do primeiro filme da saga em seis anos, com estreia portuguesa marcada para 25 de julho, o trailer nada revela sobre a história: o principal objetivo é mostrar aos fãs que a mudança de estúdio não mudou o politicamente incorreto e autoproclamado "Jesus da Marvel".

O tema da oportunidade de ser "um herói entre heróis" domina o trailer e é abordado diretamente logo nos primeiros segundos, com o super-herói interpretado por Ryan Reynolds a olhar diretamente para a câmara logo a seguir a uma piada para adultos que nunca se ouviu num filme da Marvel que faz parte da Disney.

No elenco do filme realizado por Shawn Levy estão ainda Emma Corrin, Morena Baccarin, Rob Delaney, Leslie Uggams, Karan Soni, e Matthew Macfadyen, mas ficou guardado para outro trailer o outro trunfo que faz deste um dos títulos mais aguardados do ano: Hugh Jackman como Wolverine surge por breves segundos em dois momentos e sempre de costas.

TRAILER LEGENDADO.