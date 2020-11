Tal como muitos fãs que cresceram nos anos 1990, o realizador de "Sozinho em Casa" está contra a ideia de se fazer uma nova versão.

O filme com Macaulay Culkin que se tornou um clássico de Natal é um dos títulos que a Disney vai "reimaginar" para "uma nova geração" após ter comprado o estúdio 20th Century Fox e o respetivo catálogo.

"Ninguém entrou em contacto comigo sobre isso e no que me diz respeito, é uma perda de tempo. Qual é a necessidade? Acredito firmemente que não se fazem novas versões de filmes com a longevidade de 'Sozinho em Casa'. O relâmpago não vai cair duas vezes no mesmo sítio. Simplesmente não vai acontecer. Então, para quê fazê-lo?", comentou Chris Columbus em entrevista ao Insider sobre os 30 anos do clássico.

O também realizador dos dois primeiros "Harry Potter" e argumentista de "Os Goonies" acrescentou uma crítica velada à estratégia de negócio do grande estúdio de Hollywood: "É como fazer uma versão plano a plano de um filme de animação da Disney, uma versão em imagem real disso. Para quê? Já foi feito. Faça algo de novo. Mesmo que falhe miseravelmente, ao menos criou alguma coisa original".

"Até posso ser acusado disso, com 'Sozinho em Casa 2: Perdido em Nova Iorque' [1992]. Esse filme é basicamente uma versão do primeiro 'Sozinho em Casa'. Precisa existir? Sim, porque algumas das cenas de ação me fazem rir bastante, mas acho que não se devia fazer. [...] Oiçam, divirtam-se. Apenas sinto, façam algo novo. A vida é curta", concluiu.

Uma das revelações de "Jojo Rabbit", Archie Yates será o sucessor de Macaulay Culkin, mas em vez de Kevin McCallister inadvertidamente esquecido quando a sua família viaja para as férias natalícias noutro país, acabando a proteger a casa de dois ladrões muito incompetentes, na nova versão Ellie Kemper (da série "Unbreakable Kimmy Schmidt") e Rob Delaney ("Catastrophe") vão ser um casal arruinado que, para salvar a casa, entram em guerra com um miúdo que roubou uma relíquia da família de valor incalculável.

A rodagem do novo "Home Alone" foi interrompida por causa da pandemia, mas o título ainda deve mudar antes de chegar em data por anunciar à plataforma de streaming Disney+.