Muito antes de chegar à Casa Branca, Donald Trump fez uma breve e célebre aparição no filme "Sozinho em Casa 2 - Perdido em Nova Iorque", de 1992.

O momento é um rápido encontro com o pequeno McCallister (Macaulay Culkin) no átrio do Hotel Plaza, que tinha sido recentemente comprado pelo então apenas famoso empresário milionário da área do imobiliário de Nova Iorque.

Numa nova entrevista, Chris Columbus, o realizador do filme (e do original de 1990, além dos dois primeiros "Harry Potter) diz que gostaria de poder remover Trump, descrevendo como a presença de sete segundos "se tornou uma maldição. Tornou-se um fardo para mim. Só queria que acabasse".

E acrescentou com sarcasmo ao San Francisco Chronicle: "Não posso cortar. Se o fizesse, provavelmente seria enviado para fora do país. Seria de certa forma considerado impróprio para viver nos EUA, portanto teria de voltar para Itália ou algo do género".

Após os violentos ataques no Capitólio em Washington dos seguidores de Trump em janeiro de 2021, Macaulay Culkin também apoiou que a participação simbólica fosse cortada do clássico natalício de 1992.

Já numa entrevista ao Business Insider em novembro de 2020 para festejar os 30 anos do "Sozinho em Casa" original, Chris Columbus disse que a participação não tinha sido uma ideia da sua equipa, mas forçada pelo próprio Trump.

"Queríamos filmar no lobby, não podíamos recriar o Plaza em estúdio. Pagámos a taxa [para filmar no hotel], mas ele também disse: 'A única forma de usarem o Plaza é se eu aparecer no filme'. Portanto, concordámos em colocá-lo", recordou.

Quando fizeram a primeira sessão de teste para ""Sozinho em Casa 2", acrescentava Chris Columbus em 2020, "as pessoas festejaram quando Trump apareceu no ecrã. Portanto, disse ao meu editor 'Deixa-o estar no filme. É um momento para o público'. Mas ele forçou a sua participação no filme".

Esta parte da entrevista tornou-se viral e chegou ao visado, que contou uma versão praticamente oposta.

"Há 30 anos (como o tempo voa!), o realizador Chris Columbus e outros imploraram-me para fazer uma participação especial em 'Sozinho em Casa 2'. Eles alugaram o Hotel Plaza em Nova Iorque, que era meu naquela época. Estava muito ocupado e não queria fazer. Eles foram muito simpáticos, mas acima de tudo persistentes. Concordei e o resto é história! Aquela pequena participação especial disparou como um foguete, e o filme foi um grande sucesso, e ainda é, especialmente na época do Natal. As pessoas telefonam-me sempre que é exibido", escreveu Trump na sua Truth Social.

"Agora, porém, 30 anos depois, Columbus (qual era seu nome verdadeiro?) divulgou um comunicado em que eu forcei a entrada no filme. Nada poderia estar mais longe da verdade. Essa participação ajudou a tornar o filme um sucesso, mas se eles se sentiram forçados ou não me queriam, por que me colocaram lá e mantiveram durante mais de 30 anos? Porque fui, e ainda sou, bom para o filme, é por isso! Apenas mais um tipo de Hollywood do passado à procura de uma forma rápida de angariar publicidade à custa de Trump!", concluiu.