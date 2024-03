O futuro da Marvel passará por um Universo Cinematográfico mais pequeno e poupado, com aversão ao risco e focado em projetos com sucesso garantido nas bilheteiras.

Quem o diz é o jornalista Daniel Richtman, cujos exclusivos que se confirmaram tornaram-no uma das fontes mais credíveis nas redes sociais sobre o que se passa nos bastidores de Hollywood.

Sacrificados terão já sido "Homem-Formiga 4" e "Capitão Marvel 3", as sequelas de filmes do ano passado que fracassaram nas bilheteiras, "Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania" e "As Marvels", este último o menos rentável do Universo Cinematográfico.

As notícias não são melhores para a maior aposta do estúdio desde "Vingadores": apesar dos desejos do presidente da Marvel Kevin Feige, uma sequela de "Eternals (Eternos)", que estaria secretamente em preparação, também dificilmente avançará enquanto o responsável máximo da Disney for Bob Iger, que avançou com cortes nas despesas e anunciou que a prioridade é apostar "mais em qualidade do que em quantidade".

"Dizem que 'Eternals 2' está parado. Kevin Feige quer que seja feito, mas Bob Iger acha que é um fracasso garantido", explicou o jornalista (via Cosmic Marvel).

O único filme da Marvel para 2024 é "Deadpool & Wolverine", que chega aos cinemas a 25 de julho.

Para o ano estão anunciados "Captain America: Brave New World" (13 de fevereiro), "Thunderbolts" (1 de maio), "Quarteto Fantástico" (24 de julho) e "Blade" (6 de novembro).