A menos de duas semanas da estreia nos cinemas de "Branca de Neve", a Disney já olha para próxima versão em imagem real de um dos seus clássicos de animação: "Lilo & Stitch", de 2002.

Esta quarta-feira foi lançado o trailer da nova versão da história sobre Lilo, uma pequena havaiana rebelde e irrequieta que adotava um animal aparentemente inofensivo que, na verdade, é um perigoso extra-terrestre foragido do seu planeta e o resultado de uma experiência genética.

"A história engraçada e emocionante de uma rapariga havaiana solitária e do alienígena fugitivo que a ajuda a recuperar a sua família desfeita", segundo a apresentação do estúdio.

Embora não tenha sido um gigantesco sucesso de bilheteira na altura, "Lilo & Stitch" foi considerado um dos poucos filmes de qualidade daquela época saídos da Disney, quando a animação americana estava dominada essencialmente pela Pixar e o impacto de "Shrek", da DreamWorks. Originou várias sequelas diretas para vídeo e séries de TV.

Realizado por Dean Fleischer Camp, nomeado para os Óscares pela aclamada longa-metragem de animação "Marcel the Shell with Shoes On" (2021), o elenco junta Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong e Kaipot Dudoit, além de Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, regressando do original Tia Carrere, Amy Hill, Jason Scott Lee e, claro, Chris Sanders (o realizador do nomeado aos Óscares "Robot Selvagem") como a voz do extraterrestre que se tornou tão apreciado pelos fãs.

A estreia nos cinemas está anunciada para 22 de maio.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.



VEJA O TRAILER DOBRADO.