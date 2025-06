A sequela da versão em imagem real de "Lilo & Stitch" está em preparação.

Uma vez que o extra-terrestre azul é conhecido como a Experiência 626, a Disney fez o anúncio oficial nas redes sociais na quinta-feira, 26 de junho (ou seja, 6-26), com Stitch a conduzir descontrolado dentro do estúdio.

VEJA O ANÚNCIO.



A notícia não surpreendeu Hollywood, vinda de um estúdio que não faz segredo de que aposta na valorização do seu património: o filme atualmente nos cinemas já arrecadou mais de 923 milhões de dólares, com um orçamento muito controlado de cerca de 100 milhões, cerca de metade do que é habitual para o género e a Disney.

O sucesso estende-se a Portugal, onde foi visto por 541.295 espectadores até 25 de junho: lidera o top dos mais vistos de 2025.

Trata-se de um triunfo comercial e artístico para um projeto com origens bem humildes: quando foi anunciado em 2018, o destino era ser um filme original com lançamento direto no serviço de streaming Disney+.

A história mantém a do filme de animação de 2002: Lilo, uma pequena havaiana rebelde e irrequieta adota um animal aparentemente inofensivo que, na verdade, é um "perigoso" extra-terrestre foragido do seu planeta, resultado de uma experiência genética.

Embora não tenha sido um gigantesco sucesso de bilheteira há 23 anos, "Lilo & Stitch" foi considerado um dos poucos filmes de qualidade daquela época saídos da Disney, quando a animação americana estava dominada essencialmente pela Pixar e o impacto de "Shrek", da DreamWorks. Originou várias sequelas diretas para vídeo e séries de TV.

Realizado por Dean Fleischer Camp, nomeado para os Óscares pela aclamada longa-metragem de animação "Marcel the Shell with Shoes On" (2021), o elenco do novo "Lilo & Stitch" junta Maia Kealoha, Sydney Elizebeth Agudong e Kaipot Dudoit, além de Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance e Zach Galifianakis, regressando do original Tia Carrere, Amy Hill, Jason Scott Lee e, claro, Chris Sanders (o realizador do nomeado aos Óscares "Robot Selvagem") como a voz do extraterrestre que se tornou tão apreciado pelos fãs.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.





VEJA O TRAILER DOBRADO.