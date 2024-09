“Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)” continua imparável no seu percurso de glória nos cinemas portugueses.

Entre 5 e 8 de setembro, o filme mais visto no grande ecrã em Portugal foi a estreia de "Beetlejuice Beetlejuice", de Tim Burton, com uns mornos 29.987 espectadores (31.850 com as sessões de pré-estreia), seguido por "Isto Acaba Aqui", com 19.278 ao quinto fim de semana.

Com mais 18.071 espectadores ao nono fim de semana de exibição, a animação da Pixar surge ainda forte em terceiro lugar no 'box office' nacional e chegou aos 1.262.424 bilhetes vendidos e ao segundo lugar no ranking dos maiores sucessos em Portugal desde que há contagem oficial de bilheteiras, em 2004, divulgada publicamente pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA).

Pelo caminho ficou o primeiro "Avatar", que entre a primeira passagem pelos cinemas, entre dezembro de 2009 e abril de 2010, e as posteriores reposições, estava nos 1.257.370 bilhetes.

“Divertida-Mente 2" está agora a menos de 20 mil espectadores de distância o filme que colocou fim ao reinado de dez anos de "Avatar" como o mais visto nos cinemas portugueses: a versão fotorrrealista de “O Rei Leão”, com os 1.281.657 espectadores no verão de 2019.

Antes de 2004, os dados das bilheteiras portuguesas não eram divulgados publicamente, embora se comentasse, não oficialmente, que outro título de James Cameron, "Titanic" (1997), teria feito cerca de dois milhões de espectadores (número reforçado com mais quase 91 mil da versão 3D lançada nos cinemas portugueses em 2012).

Outro dado oficioso é que "Música no Coração" (1965), estreado em Portugal em janeiro de 1966, seria porventura o filme mais visto de sempre no nosso país, até pelas várias reposições que teve.