Adaptado do popular romance de Colleen Hoover, o drama “Isto Acaba Aqui”, protagonizado por Blake Lively e Justin Baldoni, com este último a assinar também a realização, ultrapassou as melhores expectativas ao faturar cerca de 50 milhões de dólares nas bilheteiras americanas no primeiro fim de semana de exibição, e mais 30 milhões internacionalmente. Ou seja, um valor total de 80 milhões de dólares, que é excecional para um filme que custou apenas 25. Em Portugal estreou em primeiro lugar, com 64.753 espectadores e 411.206,09 € arrecadados.

Internacionalmente “Deadpool & Wolverine” continua a faturar, ultrapassando a marca dos mil milhões de dólares nas bilheteiras de todo mundo, tendo chegado em Portugal aos 393 mil espectadores. Em sentido inverso esteve “Borderlands”, adaptação do popular jogo de vídeo assinada por Eli Roth, que faturou apenas 8,8 milhões de dólares nos EUA e 7,7 milhões no mercado internacional, um mau sinal para um filme que custou entre 110 e 120 milhões de dólares. Em Portugal, arrecadou apenas 5.665 espectadores nos primeiros quatro dias de exibição.

Entre nós, “Divertida-Mente 2 (Inside Out 2)” continua imparável no seu percurso de glória tendo, ao quinto fim de semana de exibição, ultrapassado a marca histórica de um milhão de espectadores, mais concretamente 1.040.297. No ranking dos maiores sucessos desde que há contagem oficial de bilheteiras em Portugal, em 2004, fica agora a apenas 23 mil espectadores do terceiro lugar, detido por “Avatar: O Caminho da Água”, que vendeu 1.063.600 bilhetes. Nas duas primeiras posições do pódio encontram-se “Avatar”, com 1.257.370 espectadores e “O Rei Leão”, com 1.281.657.