Já em contagem decrescente para a estreia, foi revelado um novo trailer de "Downton Abbey: Grand Finale"

Promovido como o último filme, o regresso ao grande ecrã dos aristocratas da família Crawley está marcado para 11 de setembro e vem com um divórcio, o suficientemente para uma pessoa ser ostracizada na alta sociedade britânica.

No entanto, também se anuncia um novo capítulo à entrada para os anos 1930, abraçando a mudança para conduzir a propriedade para o futuro.

A história volta a ser da autoria de Julian Fellowes, o criador da série que teve seis temporadas e 52 episódios entre 2010 e 2015, e mais dois filmes de 2019 e 2022.

Além de uma anunciada homenagem à lendária atriz Maggie Smith, falecida em setembro de 2023, que conquistou o carinho de um vasto público internacional com o papel da rabugenta, mas terrivelmente cativante, Lady Violet Crawley, a condessa de Grantham, regressam para o "adeus" muitos dos atores: Hugh Bonneville, Michelle Dockery, Elizabeth McGovern, Laura Carmichael, Jim Carter, Phyllis Logan, Robert James-Collier, Joanne Froggatt, Allen Leech, Penelope Wilton, Lesley Nicol, Michael Fox, Raquel Cassidy, Brendan Coyle, Kevin Doyle, Harry Hadden-Paton, Sophie McShera e Douglas Reith. O realizador é Simon Curtis, o mesmo do filme anterior.

As imagens revelam Paul Giamatti, recentemente nomeado para os Óscares por "Os Excluídos", como Harold Levinson, que entrou no programa especial do Natal de 2013 como o irmão da Condessa de Grantham (Elizabeth McGovern).

Do segundo filme regressa Dominic West como a estrela do cinema mudo Guy Dexter, enquanto Joely Richardson, Alessandro Nivola, Simon Russell Beale e Arty Froushan são novidades no elenco.

VEJA O TRAILER LEGENDADO.