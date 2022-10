A exposição “Voltar aos passos que foram dados”, espetáculos de teatro e dança e a exibição do documentário “José e Pilar” assinalam as comemorações do centenário de nascimento de José Saramago no Auditório Municipal do Pinhal Novo (Palmela).

No dia 12 de novembro, sobem ao palco do auditório o espetáculo “Quem se chama José Saramago”, pelo Teatro das Beiras, e “Karlik Danza-teatro".

“Ensaio sobre a Cegueira", pela Companhia de Dança Contemporânea de Évora (18 de novembro), sessões de leitura em voz alta de textos de Saramago (5 de novembro e 3 de dezembro) e as atividades “Sons de Almofadas” e “Hora do Conto - Famílias”, a decorrer ao longo do ano, constam também da programação das comemorações do centenário de nascimento do autor de “Memorial do Convento”, que a autarquia de Palmela promove ao longo deste ano.

Prémio Nobel da Literatura em 1998, José Saramago nasceu em novembro de 1922, numa família de camponeses, na pequena aldeia de Azinhaga (Ribatejo), e morreu em 18 de junho de 2010, em Espanha.