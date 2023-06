Antes de ser escolhida a australiana Cate Shortland (do muito elogiado “Lore”), a Marvel propôs "Viúva Negra" à argentina Lucrecia Martel, a realizadora mais importante da América Latina e uma das melhores no ativo a nível mundial, com filmes como "O Pântano", "A Rapariga Santa", "A Mulher sem Cabeça" e "Zama".

E Lucrecia Martel confirmou que nunca viu o filme e queixou-se do que acha ser a má qualidade técnica dos filmes do estúdio.

"Tentei ver. [...] Acontece que alguns dos filmes da Marvel estão disponíveis nos aviões, portanto vi alguns. Acho que o som neles é absolutamente de péssimo gosto, os efeitos visuais e o som dos efeitos", disse à The Film Stage.

"É a seleção dos sons que eles juntam aos efeitos que é na verdade muito feia. E a maneira como a música é usada é realmente horrível", acrescentou a realizadora, que curiosamente presidiu ao júri do Festival de Veneza de 2019 que surpreendeu ao atribuir o prémio máximo a "Joker".

A realizadora recordou o encontro com os responsáveis da Marvel, que aconteceu quando o estúdio estava a festejar dez anos em 2018.

"Contactaram muitas mulheres realizadoras. Nunca poderia ter imaginado que a Marvel fosse contactar e juntar um grupo de cineastas e que fosse fazer parte dele; nunca pensei que isso fosse possível. Teria adorado fazer um filme com eles, mas teria de fornecer algo que gostaria de ver nesse mundo", explicou.

Em 2018, Lucrecia Martel contou ao IndieWire uma história anedótica do interior do estúdio que ficou famosa: foi-lhe dito para não se preocupar porque o estúdio trataria das sequências de ação e a ela só lhe competia filmar o resto.

"Fiquei a pensar, 'Adoraria conhecer a Scarlett Johansson, mas também adoraria fazer as cenas de ação'", contou.

“As empresas estão interessadas em cineastas mulheres, mas ainda acham que cenas de ação são para realizadores homens", acrescentou.

E já nessa altura se tinha queixado da parte técnica dos filmes da Marvel.

"A primeira coisa que lhes perguntei foi se poderiam mudar os efeitos especiais porque há tantos lasers. Acho-os horríveis. Além disso, a banda sonora dos filmes da Marvel é horrível. Talvez discordemos sobre isto, mas é muito difícil assistir a um filme da Marvel. É doloroso para os ouvidos assistir aos filmes da Marvel", concluiu.