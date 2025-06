Mahershala Ali não sabe o que se passa com "Blade" dentro da Marvel.

O estúdio tenta lançar o projeto desde que o ator vencedor de dois Óscares foi apresentado como Eric Brooks / Blade, meio humano e meio vampiro, na Comic-Con de San Diego, em julho de 2019.

Mas desde então, apenas se ouviu a sua voz numa cena de pós-créditos de "Eternals" em 2021 e o projeto passou por vários contratempos: dois realizadores desistiram e já trabalharam no projeto pelo menos seis argumentistas.

As greves que afetaram Hollywood em 2023, além de um realinhamento estratégico de lançamentos da Disney (menos quantidade, mais qualidade) levaram a que não se concretizassem as várias datas de estreia anunciadas: 3 de novembro de 2023, 6 de setembro de 2024 e 7 de novembro de 2025.

Atualmente, o projeto nem sequer está no calendário da Marvel.

"Estou a levar um dia de cada vez. Estou a fazer o melhor trabalho que posso", disse Mahershala Ali à revista The Hollywood Reporter na antestreia do seu novo filme "Mundo Jurássico: Renascimento" em Nova Iorque na segunda-feira (chega aos cinemas portugueses a 3 de julho).

Enquanto não entra na ação, o ator chega mesmo a dizer que o filme ainda por estrear "Your Mother Your Mother Your Mother" lhe permitiu saciar a vontade de fazer cenas de ação. Mas...

"Adoraria que o 'Blade' acontecesse; vamos a ver, não sei em que ponto está agora a Marvel. Só estou à espera do próximo grande papel, a sério", admitiu.

À revista Variety, Mahershala Ali também se mostrou mais do que pronto para começar: "Contactem a Marvel".

Sem se comprometer, ficou por um breve "Estou pronto, digam-lhes que estou pronto' quando lhe perguntaram quando podia começar a rodagem.

"Blade" é o único projeto que a Marvel apresentou na Comic-Con de 2019 que nem começou a rodagem: foram lançados os filmes "Viúva Negra", "Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis", "Eternals", "Doutor Estranho no Multiverso da Loucura" e "Thor: Amor e Trovão", e as séries "WandaVision", "Loki", "E Se…?", "O Falcão e o Soldado de Inverno" e "Hawkeye - Gavião Arqueiro".

O primeiro Blade foi Wesley Snipes, envolvido em três filmes entre 1998 e 2004 e que regressou para uma particpação especial em "Deadpool & Wolverine" (2024).