Os objetos, entre outros artefatos da cultura pop americana, fazem parte do leilão "Ícones e Ídolos: Hollywood", que será realizado entre quinta e sexta-feira pela casa especializada Julien's Auctions, em Beverly Hills.

A venda inclui peças de clássicos do cinema e da televisão como "Batman", "Regresso para o Futuro", "Mulher-Maravilha", "O Senhor dos Anéis", "Laranja Mecânica", "Seinfeld", "A Guerra dos Tronos", “Harry Potter” e “007”.

Destacam-se na coleção o macacão amarelo com listras pretas vestido durante as filmagens de "Game of Death" (1978) por um dos duplos da falecida estrela Bruce Lee; a prancha de surf que Patrick Swayze usou no filme "Point Break - Caçadores de Emoções" (1991); a roupa de Arnold Schwarzenegger em "Exterminador Implacável 2 - O Dia do Julgamento" e o laço da verdade que a atriz Gal Gadot usou em "Mulher-Maravilha".

São mais de 1200 itens que remontam desde a época de ouro de Hollywood até produções contemporâneas. Além de roupas e objetos, serão leiloados guiões, fotografias e bens pessoais de lendas do cinema como Marilyn Monroe, Doris Day e Jack Lemmon.

"Todos os anos, procuramos coisas que fazem as pessoas sonharem para oferecer no nosso leilão anual de 'Ícones e Ídolos: Hollywood’”, disse Darren Julien, presidente da Julien's Auctions, que anunciou um catálogo de itens colecionáveis ”altamente procurados por fãs e colecionadores do mundo inteiro".