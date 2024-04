"Dune – Duna: Parte Dois" já pode ser visto em casa.

O épico de ficção científica de Denis Villeneuve acompanhou a data internacional do lançamento digital e ficou disponível para venda e aluguer em Portugal na terça-feira, 48 dias após a estreia nas salas de cinema.

A data de lançamento na plataforma HBO Max ainda não é conhecida.

A sequela com Timothée Chalamet, Zendaya, Javier Bardem, Austin Butler, Rebecca Ferguson, Josh Brolin e Florence Pugh, entre outros, ainda está em quarto lugar nas bilheteiras portugueses, com mais 5.486 espectadores entre 11 e 14 de abril, e é o título de 2024 mais visto em Portugal, com 299.199 espectadores desde 29 de fevereiro.

Também é o maior sucesso de bilheteira na América do Norte e em todo o mundo, com 685 milhões de dólares.

Já não existem edições portuguesas 4K UHD, Blu-ray e DVD dos filmes do estúdio Warner Bros, mas o lançamento internacional está anunciado para 14 de maio, com vários extras.

Baseado na segunda parte do primeiro livro de Frank Herbert, a história continua a revelar a jornada de Paul Atreides ao lado de Chani (Zendaya), da inocência para a personalidade mais sombria e complicada de um líder que se quer vingar dos conspiradores poderosos que traíram e destruíram a sua família e o seu povo durante a guerra e sobrevivência no planeta inóspito de Arakis e o contacto com a cultura diferente do povo Fremen.

O filme traz de volta elementos-chave da equipa do primeiro “Dune” (2021), incluindo o compositor Hans Zimmer,, o diretor de arte Patrice Vermette, o diretor de fotografia Greig Fraser, o editor Joe Walker e a diretora de guarda-roupa Jacqueline West.

TRAILER LEGENDADO "Dune – Duna: Parte Dois".