“Untitled event film” ["filme de evento sem título", em tradução literal], a sugerir uma produção em grande escala, é como a Universal Pictures colocou na agenda de estreias o próximo filme dos realizadores do vencedor dos Óscares "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo".

O primeiro filme para um grande estúdio dos "Daniels", como é conhecida a dupla formada por Daniel Kwan e Daniel Scheinert, chegará ao grande ecrã a 12 de junho de 2026.

Não são conhecidos detalhes sobre o projeto, que será o primeiro no âmbito de um acordo dos realizadores de 36 anos com o estúdio, assinado no verão de 2022.

Por esta altura, "Tudo em Todo o Lado ao Mesmo Tempo", a sua segunda longa-metragem, já era, à sua escala, um sucesso de bilheteira e aclamado pelos críticos, mas ainda longe de se imaginar que iria ganhar sete Óscares, incluindo Melhor Filme, Realização, Atriz (Michelle Yeoh), Atores Secundários (Ke Huy Quan e Jamie Lee Curtis) e Argumento Original.

Os Daniels vieram do mundo dos telediscos e dirigiram curtas-metragens antes do primeiro filme, "Um Corpo para Sobreviver", onde Paul Dano era um homem desesperado preso numa ilha deserta que fazia amizade com um cadáver interpretado por Daniel Radcliffe.