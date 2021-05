Dwayne Johnson anunciou nas redes sociais que "Jungle Cruise - A Maldição nos Confins da Selva" vai ser lançado ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+ com acesso premium (30 dólares, € 21,99 em Portugal).

Realizado pelo espanhol Jaume Collet-Serra e ainda com Emily Blunt, o épico de aventuras baseado na atração temática da Disneyland está anunciado para 29 de julho em Portugal, após a Disney ter adiado no ano passado a estreia a 24 de julho de 2020 por causa da pandemia.

"A coisa mais importante com o nosso filme foi SEMPRE tomar conta das famílias à volta do mundo dando-vos opções para o ver", explicou a estrela.

Segundo a imprensa especializada, a Disney apresentou à equipa de "Jungle Cruise" várias opções para a estreia do filme.

A decisão do lançamento em simultâneo nos cinemas e em streaming foi tomada por causa de vários mercados continuarem fechados por causa da pandemia, como em muitas províncias do Canadá (e não se antecipa uma possível alteração antes do meio de junho), Brasil e vários países europeus (na Inglaterra e Escócia a reabertura dos cinemas será a 17 de maio, na França dois dias mais tarde).

A Disney avançou com a estratégia da estreia híbrida com a animação "Raya e o Último Dragão" no início de março e além de "Jungle Cruise", também será usada com "Cruella" a 28 de maio e o filme da Marvel "Viúva Negra" a 9 de julho.