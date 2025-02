Um filme sobre o mundo do crime organizado no Havai realizado por Martin Scorsese e com Leonardo DiCaprio, Dwayne Johnson e Emily Blunt?

Este pacote foi apresentado por estes dias em Hollywood e segundo a revista Deadline, o potencial é que vá ser uma aquisição milionária para o estúdio que o conquistar: vários interessados rapidamente colocaram-se em campo e as propostas estão em cima da mesa ou em rápida preparação, mesmo sabendo que as agendas de todos os envolvidos estão preenchidas com outros projetos e a produção não vai começar tão cedo.

Sem título oficial, a história centra-se num implacável líder mafioso, baseado numa pessoa real, a tentar assumir o controlo do submundo do crime organizado no Havai nas décadas de 1960 e 1970, com o resultado a ser uma batalha sangrenta.

Descrito nos mesmos moldes de outros dois clássicos de Scorsese, "Goodfellas" ("Tudo Bons Rapazes", 1990) e o vencedor dos Óscares "The Departed - Entre Inimigos" (2006), o argumento será escrito pelo jornalista e escritor britânico Nick Bilton, ligado à controversa minissérie da HBO "The Idol" (2023) e à série documental da Netflix "Ashley Madison: Sexo, Mentiras e Escândalo" (2024).

Emily Blunt e Dwayne Johnson

Para Dwayne Johnson e Emily Blunt, será o reforço de uma parceria, pois já fizeram juntos "Jungle Cruise - A Maldição Nos Confins Da Selva" (2021) e o ainda inédito "The Smashing Machine".

No caso de Scorsese e DiCaprio, resta saber onde vai encaixar na sua longa colaboração, que inclui "Gangs de Nova Iorque" (2002), "O Aviador" (2004), "The Departed - Entre Inimigos" (2006), "Shutter Island" (2010), "O Lobo de Wall Street" (2013) e "Assassinos da Lua das Flores" (2023), uma vez que houve notícias de janeiro a indicar que a dupla também estava a negociar a na adaptação ao cinema de "Devil in the White City: Murder, Magic and Madness at the Fair That Changed America", um 'best-seller' de Erik Larson sobre um tristemente célebre homicida do final do século XIX.