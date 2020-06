A decisão causou celeuma e correu mundo: a 9 de junho, o filme "E Tudo o Vento Levou" foi retirado da plataforma de streaming HBO Max, num âmbito de uma revisão dos conteúdos disponibilizados nos canais de televisão quando decorrem grandes protestos contra o racismo e a brutalidade policial nos EUA e noutros países.

A longa-metragem de 1939 sobre a Guerra Civil americana, que venceu oito Óscares, incluindo o de Melhor Filme e o de Melhor Atriz Secundária (para Hattie McDaniel, que se tornou na primeira mulher negra a ser nomeada e a ganhar uma estatueta dourada), continua a ser um dos maiores sucessos de bilheteira de todos os tempos (quando são calculados os ajustes pela inflação), mas a sua representação de escravos conformados e heroicos proprietários de escravos é alvo de críticas.

A HBO Max acrescentou que será novamente disponibilizado numa data ainda a ser definida, juntamente com uma discussão do seu contexto histórico, mas Queen Latifah dispensa o regresso.

Numa entrevista à Associated Press, a atriz e cantora disse "Let 'Gone with the Wind' be gone with the wind", que pode ser traduzido como "Deixem 'E Tudo o Vento Levou' ser levado pelo vento".