Este fim de semana, um dos temas que divide os fãs de "Twilight" há quase 20 voltou a 'incendiar' as redes sociais: Edward e Jacob?

Taylor Lautner brincou com o famoso triângulo amoroso da saga e se a humana Bella Swan (Kristen Stewart) no final da história devia ter ficado com o vampiro Edward Cullen (Robert Pattinson) ou a sua própria personagem, o lobisomem Jacob Black.

Um vídeo com uma cena de "A Saga Twilight: Amanhecer - Parte 1" (2011) em plano de fundo que mostra o casamento de Edward e Bella surge a opinião escrita no habitual tom zangado de um qualquer fã anónimo das redes sociais: “Sinceramente, o Edward que se lixe. A Bella devia ter ficado com o Jacob.”

É então que Lautner vira a câmara para si e finge ter sido 'apanhado': afinal, o 'fã anónimo' é uma parte muito interessada no tema.

O resultado foi instantâneo: o ator tem pouco mais de 3,2 milhões de seguidores na rede social TikTok, mas a partilha do seu "Oops" acumula mais de 144 milhões de visualizações desde que foi lançada no domingo.

A este valor juntam-se outros três milhões de 'likes' no Instagram.

VEJA O VÍDEO.

A Saga Twilight: Eclipse (2010)

Curiosamente, Kristen Stewart, que tinha 17 anos quando foi Bella no primeiro "Twilight" e se apaixonava perdidamente por Edward Cullen, tem outro ponto de vista.

"Ele estava a tentar controlar se ela estava ou não a fazer as escolhas por si mesma. Eu teria terminado com ele imediatamente", contou a atriz num episódio de março do podcast "Not Skinny But Not Fat".

E continuou: "Se eu dissesse algo do género 'Quero tentar isto' e ele respondesse 'Não, isto é só para mim', eu ficaria do género 'Bem, isto também é só para mim. A minha vida toda. Sem ti'. Percebo a parte de querer proteger, mas tem de se deixar uma miúda fazer as suas próprias escolhas".