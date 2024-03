Kristen Stewart tinha 17 anos quando foi Bella no primeiro "Twilight" e se apaixonava perdidamente por Edward Cullen.

Aos 33, a história de amor central da saga de cinco filmes entre 2008 e 2012 já é vista de forma diferente, como revelou num recente episódio do podcast " Not Skinny But Not Fat" (citado pelo Deadline).

Quando a apresentadora Amanda Hirsch sugeriu que, olhando para trás, não existe simpatia por Bella, a atriz defendeu a sua personagem, mas dispensado a relação com o vampiro Edward Cullen interpretado por Robert Pattinson.

"Não gostamos dela? Uau. É melhor teres cuidado. Não sei se percebes com quem agora estás a falar", brincou a visada.

Foi aí que a apresentadora expôs o seu ponto de vista: a humana Bella parecia demasiado desesperada ao querer juntar-se com Edward.

Stewart contrariou: "Sim, mas ele estava a tentar controlar se ela estava ou não a fazer as escolhas por si mesma. Eu teria terminado com ele imediatamente”.

E continuou: "Se eu disse algo do género 'Quero tentar isso' e ele respondesse 'Não, isto é só para mim', eu ficaria do género 'Bem, isto também é só para mim' A minha vida toda. Sem ti'".

"Eu percebo a parte de querer proteger, mas tem de se deixar uma miúda fazer as suas próprias escolhas", concluiu.